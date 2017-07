Europa: Monni (economista), “per superare crisi dobbiamo lavorare a idee nuove e a istituzioni figlie del nostro tempo”

“Per superare la crisi dell’Europa dobbiamo lavorare a idee nuove e a istituzioni che siano figlie del nostro tempo. Per questo abbiamo bisogno dei giovani, non possiamo ghettizzarli ma coinvolgerli nell’elaborazione del modello”. Ne è convinto Salvatore Monni, docente di economia dello sviluppo presso l’Università Roma Tre, intervenuto oggi alla terza giornata della Summer School “Acting EurHope”, promossa a Roma dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” dell’Azione cattolica italiana in collaborazione con Caritas italiana, Focsiv e Missio (18 -22 luglio). “Per comprendere il fallimento dell’Ue – spiega – possiamo parlare del fiscal compact, ma il problema è che non lo comprendiamo se non conosciamo la storia della inadeguatezza delle istituzioni comunitarie all’interno dei cambiamenti macroeconomici degli ultimi anni”. Gli scenari e le idee sono cambiati ma, secondo Monni, “le istituzioni non sono state in grado di adeguarsi ai cambiamenti”. “Abbiamo una moneta unica – sostiene -, ma l’Europa non dispone né di uno strumento di politica economica, né di uno strumento di politica fiscale”. Insomma è avvenuto “un cambiamento a metà del quale oggi stiamo pagando i costi”.