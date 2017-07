Diocesi: Caritas Ambrosiana, sabato 22 luglio il “Viaggio delle Parola” arriva a Bettegno

Il “Viaggio delle Parola”, il progetto di rigenerazione del padiglione della Santa Sede ad Expo Milano 2015, sabato 22 luglio arriverà Bettegno, frazione di Pontevico (Bs). Dopo la messa delle 19 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena si svolgerà, alle ore 20, lo svelamento e la benedizione della scritta in polacco “Nie samym chlebem” (“Non di solo pane”), proveniente dal Padiglione della Santa Sede ad Expo. Alla cerimonia, che segue altre quattro analoghe, interverranno il vescovo emerito di Cremona, mons. Dante Lanfranconi, l’abate di Pontevico, mons. Antonio Tomasoni, il sindaco di Pontevico, Roberto Bozzoni, Ginette Caron, curatrice del progetto e Alessio Pesenti di “Nord Zinc”. “La scritta in polacco – si legge in una nota – è stata destinata a questa piccola comunità su suggerimento dell’azienda di San Gervasio Bresciano ‘Nord Zinc’, main sponsor del progetto, come omaggio a Papa Giovanni Paolo II cui i fedeli della piccola frazione sono particolarmente devoti. Le lettere metalliche, rese resistenti grazie ad un particolare trattamento, di cui l’azienda è specializzata, saranno collocate sulla facciata laterale della piccola Chiesa campestre”. “Sulle facciate del Padiglione erano appoggiate 25 scritte metalliche che in 13 lingue traducevano le due citazioni tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, ‘Non di solo pane’ e ‘Dacci oggi il nostro pane’ con cui la Santa Sede ha voluto reinterpretare il tema dell’esposizione universale del 2015 a Milano”, – spiega Ginette Caron che ha ideato e curato il layout grafico delle scritte sul Padiglione concepito insieme a Quattroassociati architetti. “Allo smantellamento del Padiglione – prosegue – è scaturito il desiderio di conservare e far rivivere queste parole con un ideale viaggio in giro per il mondo”.