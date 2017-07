Diocesi: Bari, nel pomeriggio di venerdì 28 luglio il ritorno della reliquia di san Nicola

È in programma per venerdì 28 luglio il ritorno a Bari, nella Basilica Pontificia dedicata al santo, la reliquia di san Nicola venerata per due mesi e sette giorni, in Russia, dai fedeli ortodossi. “Il trasferimento della costola sinistra da San Pietroburgo a Bari – si legge in una nota – avrà luogo venerdì 28 luglio a bordo di un volo diretto privato”. “La consegna ufficiale da parte delle autorità religiose ortodosse di Mosca avverrà nella mattinata”, prosegue la nota, mentre “l’arrivo in città è previsto nel pomeriggio”. Il programma dettagliato relativo all’accoglienza della reliquia da parte delle autorità civili e religiose baresi sarà reso noto nel corso di una conferenza stampa convocata per martedì 25 luglio, alle 11, presso il salone priorale della Basilica di san Nicola in Bari. Saranno presenti monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la basilica dedicata al vescovo di Myra, il priore della basilica, padre Ciro Capotosto, e il coordinatore del Comitato san Nicola, Matteo Siciliano. “Si conclude così un ulteriore e importante evento religioso ed ecumenico in terra di Bari – commenta l’arcidiocesi – che ha coinvolto i fedeli ortodossi e cattolici uniti nella comune devozione e intercessione verso il Santo Taumaturgo Nicola; evento frutto di un accordo senza precedenti raggiunto in seguito allo storico incontro tra il Patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie e Papa Francesco, avvenuto il 12 febbraio 2016”. “Si è trattato di un evento eccezionale per la comunità domenicana – conclude la nota – perché nei 930 anni della permanenza delle reliquie a Bari, esse non avevano mai lasciato la città”.