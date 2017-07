Dialogo tra religioni: Comunità di Sant’Egidio, a settembre in Germania l’incontro “Strade di pace”

Si svolgerà dal 10 al 12 settembre in Germania, nelle città di Münster e Osnabrück, l’incontro internazionale nello “spirito di Assisi” denominato “Strade di pace – Paths of peace”. L’evento verrà presentato domani, venerdì 21 luglio, dal presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30, nella sede della Comunità Sant’Egidio, a Roma. Nell’occasione – si legge in una nota – verrà “comunicata la presenza di importanti autorità religiose e di Stato”. “Dal cuore dell’Europa – prosegue la nota – si vuole lanciare un forte messaggio di pace”. Secondo la Comunità di Sant’Egidio, “occorre alzare la voce e dire no ad un mondo segnato dal terrorismo e da troppi conflitti, che distruggono interi Paesi, provocano morti, migliaia di profughi e strumentalizzano le religioni”. All’evento – annunciato nel settembre scorso ad Assisi alla presenza di Papa Francesco, in occasione del trentesimo anniversario della Preghiera per la Pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986 – è “prevista una grande partecipazione popolare da diversi Paesi europei”.