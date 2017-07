Colombia: i vescovi invitano alla riconciliazione nazionale nell’anniversario dell’Indipendenza

Si celebra oggi in Colombia il 207° anniversario dell’Indipendenza. In occasione della festa nazionale il presidente della Conferenza episcopale colombiana (Cec), mons. Oscar Urbina Ortega, arcivescovo di Villavicencio, ha inviato un breve messaggio a tutto il Paese, invitando innanzitutto alla preghiera e all’impegno per il perdono e la riconciliazione e la pace, nel momento in cui il Paese sta vivendo il passaggio da 52 anni di conflitto armato interno a una nuova fase.

Il presidente della Cec ha anche apprezzato l’abitudine di molti colombiani di esporre la bandiera in questa ricorrenza.

Ed ha aggiunto: “Come 207 anni fa i colombiani s’impegnarono per la libertà della nostra patria, così oggi noi dobbiamo impegnarci e facciamo il primo passo in vista della riconciliazione con Dio, con i nostri fratelli e con il creato”.