Cinema: don Maffeis (Cei), al Siloe Film Festival “fede e cultura si incontrano”

Al Siloe Film Festival “fede e cultura si incontrano grazie al cinema. È dunque proprio il caso di dire cultura come spazio di incontro e inclusione”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, commenta la IV edizione del Siloe Film Festival che prende il via oggi, nel Monastero in località Poggi del Sasso (Gr). La rassegna è organizzata dal Centro culturale san Benedetto – Comunità monastica di Siloe e dalla Fondazione comunicazione e cultura della Cei ed è promosso in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Cei e la Fondazione Ente dello Spettacolo. “La Chiesa in Italia – sottolinea don Maffeis – ha deciso di rinnovare per il quarto anno l’appoggio al Festival, nato dall’intuizione e dall’impegno della comunità monastica a favore dei giovani, dei talenti emergenti”. “Ogni anno – aggiunge – cresce il numero di partecipanti, che si trovano in un monastero del nuovo Millennio”. L’edizione 2017 del Festival sarà intitolata “Donna, alla ricerca”. “La scelta del tema – spiega Fabio Sonzogni, direttore artistico sin dalla prima edizione del Festival – nasce un po’ come un passaggio di consegne dall’edizione 2016, dedicata al tema dell’incontro e della compassione”. “Sedendo con fra Roberto Lanzi nel giardino del Monastero di Siloe, a fine Festival – racconta – ci siamo abbandonati alla riflessione sulla misericordia, accorgendoci di come la donna sia emblema del sentimento di amore e compassione”. “Da lì è nato dunque il desiderio di elaborare l’edizione 2017 del Siloe Film Festival”, conclude, evidenziando che “nel monastero della comunità di Siloe il cinema sarà così l’opportunità per dibattere sulla figura femminile e sul suo ruolo nella società”.