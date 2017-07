Cinema: dal 23 luglio la decima edizione del Fiuggi Film Festival

“Sono 10 anni che divulghiamo cinematografia di qualità, e siamo convinti che grazie alle persone che ci amano e che rispondono copiosamente ai nostri inviti sui social media, quest’anno ci sarà uno dei Fiuggi Film Festival più belli di sempre”. Questa la sfida lanciata da Antonella Bevere, direttore artistico della 10ª edizione del Fiuggi Film Festival in programma dal 23 al 29 luglio. Tra le novità il concorso di opere in anteprima nazionale legate dal claim di questa edizione “Perspective”: i lungometraggi – provenienti da Estonia e Lituania, Francia, Iran, Israele, Norvegia, Regno unito, Svizzera – saranno valutati da una giuria composta da cento ragazzi e guidata dall’attrice e doppiatrice Domitilla D’Amico e dall’attore, filosofo e youtuber Riccardo Dal Ferro, che attribuirà il Premio Fiuggi Film Festival al miglior film. Durante la serata conclusiva verranno inoltre consegnati il Premio arca cinema giovani; il Premio attore rivelazione 2017 a Mirko Frezza per “Il più grande sogno”; e il Premio miglior cortometraggio al vincitore della seconda edizione del concorso di short film. Fiore all’occhiello i Meet&Greet, incontri di approfondimento con personalità del cinema internazionale. Tra i protagonisti Pierpaolo Verga, produttore di “Indivisibili”; Alex Infascelli, regista di “Piccoli crimini coniugali” e del documentario protagonista della scorsa edizione del Festival “S Is For Stanley”. La serata del 27 luglio sarà dedicata alla commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: in programma un videomessaggio di Maurizio Costanzo, l’accompagnamento musicale di Santino Cardamone – ex X Factor – e la proiezione di “Sicilian Ghost Story”, film evocativo sulla tragedia senza fine della mafia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. In programma anche proiezioni serali all’aperto dei film in retrospettiva seguite da conversazioni con il pubblico.