Cinema: al via la IV edizione del Siloe Film Festival

Prende il via oggi, presso il Monastero di Siloe, nella località Poggi del Sasso in provincia di Grosseto, la IV edizione del Siloe Film Festival. Per tre giorni, fino al 22 luglio, sono in programma proiezioni e dibattiti interreligiosi sul tema “Donna, alla ricerca”. La rassegna, sotto la direzione artistica del regista Fabio Sonzogni, è organizzata dal Centro culturale san Benedetto – Comunità monastica di Siloe e dalla Fondazione comunicazione e cultura della Conferenza episcopale italiana. Il Festival è promosso in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Cei e la Fondazione Ente dello Spettacolo. Tra le 12 opere finaliste selezionate, quattro sono italiane, tre tedesche, due inglesi e una afghana, austriaca ed egiziana. Tra gli interventi in programma anche quello di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, che sabato 22 parlerà de “Lo sguardo femminile sulla realtà. Uno sguardo di speranza”. Al Festival sarà presente inoltre il filosofo Umberto Curi – che a Siloe è anche presidente della Giuria – per un dibattito sul tema “Sesso debole? Alle origini del femminile” che si terrà oggi. Tre poi le testimonianze femminili: oltre al confronto tra l’assessore comunale di Milano, Sumaya Abdel Qader, di religione islamica, e Miriam Camerini, artista teatrale di origini ebraiche, al Festival parteciperà anche Gianna Urizio, regista e delegato internazionale dell’Organizzazione protestante cinema Interfilm.