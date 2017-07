Austria: diocesi St. Pölten, 5 manifesti invitano ad avere “più coraggio nel vivere la fede”

La diocesi di St. Pölten organizza una campagna di affissioni pastorali ed evangelizzatrici per l’estate 2017. È stata presentata oggi dal vescovo, mons. Klaus Küng, in una conferenza stampa presso il chiostro della basilica di St. Pölten. Sul tema scelto per la campagna, “Più coraggio nel vivere la fede, essere segno visibile del Dio invisibile”, 5 diversi manifesti scandiranno 5 diversi slogan: “Io sono la risurrezione e la vita”, “Chi è come Dio!”, “Ecco tua madre!”, “Voi siete un popolo eletto” ed “Ecco la dimora di Dio con gli uomini”. Mons. Küng ha spiegato che “quest’anno l’invito è ad avere ancora più coraggio nel vivere la nostra fede dal cuore e anche di confessarla”. La campagna estiva richiama l’attenzione sul rapporto tra l’uomo e Dio: “I manifesti mostrano pubblicamente la nostra fede e come essa dovrebbe essere la nostra guida. Perché – ha osservato il vescovo – la nostra fede è parte della nostra vita, è parte del nostro Paese, è un dono che abbiamo e dobbiamo anche mantenere”. I manifesti raccontano che “Dio è il Signore della storia, il creatore del cielo e della terra”, ha sottolineato Küng. Illustrazioni, foto, dipinti sono stati per secoli importanti elementi di accompagnamento per la rivisitazione della fede, “sempre segno visibile del Dio invisibile tra la gente”, ha affermato Florian Welzig, portavoce della diocesi: il linguaggio figurativo nella Bibbia prenderà un posto speciale, così “la campagna estiva continuerà su questa strada – ribadisce Welzig -; si tratta di una visualizzazione consapevole di questa nostra fede negli spazi pubblici”.