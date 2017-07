Solidarietà: mons. Ginami (Fondazione Santina), “a breve un ospizio in Messico e un pozzo in Iraq”

“A breve inaugureremo due opere di luce: la prima è nello Stato del Guerrero, in Messico, dove stiamo realizzando un ospizio per anziani che inaugureremo a novembre; la seconda bella iniziativa che stiamo portando avanti è quella di un pozzo d’acqua in Iraq”. Lo ha annunciato ieri sera mons. Luigi Ginami, addetto di segreteria della Prima sezione delle Segreteria di Stato, concludendo la presentazione degli instant book da lui scritti per la collana “#VoltiDiSperanza” dell’associazione “Amici di Santina Zucchinelli”. Ginami è il figlio di Santina Zucchinelli a cui è dedicata anche la Fondazione Santina. “L’ospizio per anziani – ha spiegato il sacerdote – verrà dedicato non solo alla Fondazione ma anche all’amico Maurizio Zancanaro, che tanto ci ha dato e continua a fare per noi”. “Alla realizzazione del pozzo – ha precisato Ginami – contribuirà anche la parrocchia di Arezzo frequentata da Domenico Giani, direttore del Servizio di Sicurezza del Vaticano, e la Fondazione Gendarmeria Vaticana, a cui dedicheremo l’opera”. Don Ginami ha anche comunicato l’uscita, a breve, del nono volume della collana “#VoltiDiSperanza” che sarà intitolato “Juana” e presenterà la storia della donna che vive sull’altopiano del Perù. Al centro del volume il tema del “maltrattamento della donna nell’America Latina”. I precedenti volumi si intitolano “Hazar”, “Gaby”, “Kelvin”, “Santiago”, “Dominic”, “Janet”, “Joe” e “Nasren”. Il sacerdote ha anche raccontato alcuni episodi dei suoi viaggi in diverse parti del mondo, dall’Iraq al Messico, dal Perù al Kenya. E della confessione pubblica de “El Viejo Paco”, pluriomicida e capo di un’organizzazione criminale, ora detenuto a Challapalca, nel Perù. O quella di Gaby, la cui figlia Erika Liseth è stata massacrata e fatta a pezzi. “Di fronte all’assassina, questa donna chiede: ‘Perché l’hai fatto?’. E quella risponde: ‘Non sono stata io’”. Al che Gaby ha dato “una lenta, dolce e lunga carezza” e se n’è andata. “Chi di noi avrebbe il coraggio di perdonare chi gli ammazza la propria figlia?”, ha chiesto il sacerdote.