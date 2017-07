Ecumenismo: Sae, da domenica ad Assisi sessione su “Riforma, profezia tradizione nelle Chiese”

Prenderà il via domenica 23 luglio, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi), la 54ª Sessione di formazione ecumenica del Segretariato attività ecumeniche (Sae), associazione interconfessionale di laici a partire dal dialogo ebraico-cristiano. I lavori, ai quali parteciperanno fino al 29 luglio circa 250 persone, saranno dedicati al tema “È parso bene allo Spirito Santo e noi” (At 15,28). Riforma, profezia tradizione nelle Chiese” e offriranno l’opportunità per riprendere – si legge in una nota – “un trinomio esaminato nel 2016 mettendo in primo piano l’elemento della Riforma vista come esigenza di rinnovamento appartenente a ogni Chiesa cristiana”. In programma tavole rotonde e gruppi di studio. “La settimana – prosegue la nota – si presenta come un’esperienza ecumenica integrale che unisce studio, liturgia, convivialità, meditazioni bibliche, fruizione artistica, dove alla base di tutto ci sono le relazioni umane. Anche i bambini e i ragazzi presenti con le famiglie potranno partecipare ai lavori attraverso un percorso ideato appositamente per loro”. Tra i relatori e le relatrici ci sono esponenti di diverse Chiese e religioni: gli evangelici Eric Noffke, Paolo Ricca, Luca Maria Negro, Davide Romano, Anna Maffei; i cattolici Lisa Cremaschi, Francesca Cocchini, Severino Dianich, Carlo Molari, Simone Morandini, Giovanni Cereti, Gianfranco Bottoni, Andrea Grillo; gli ortodossi Traian Valdman e Dionisios Papavasileiou; gli ebrei Anna Foa, Bruno Segre, Barbara Aiello; i musulmani Nibras Breigheche e Chaimaa Fathii. Previste le collaborazioni nella liturgia con i monaci di Bose presenti a San Masseo, le suore dell’Atonement di Assisi, la Pro Civitate Christiana di Assisi che ospiterà il Culto di Santa Cena, i Frati minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli che ospiterà la preghiera ortodossa. La Domus Pacis ospiterà le celebrazioni ecumeniche di apertura e di chiusura della sessione e l’Eucaristia presieduta da don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio nazionale ecumenismo e dialogo della Cei, e l’accoglienza dello Shabbat.