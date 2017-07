Diocesi: Udine, “Incontri in biblioteca”, dialogo su otto biografie da don Milani a pre Toni Beline

Nell’ambito dell’iniziativa “Documenti e memoria: incontri in Biblioteca” a cura della Biblioteca del Seminario di Udine, don Federico Grosso, prodirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine, giovedì 20 luglio alle 20.30 nel Centro culturale “Paolino d’Aquileia” a Udine, parlerà sul tema della biografia in rapporto alla teologia al quale ha già dedicato un libro intitolato “Teologia e biografia: un dialogo aperto. Stili e criteri per una proposta teologica esistentivo-testimoniale” (Edizioni Messaggero Padova). L’autore ha scelto di narrare le biografie e le fisionomie teologiche di quattro coppie di personaggi-autori – da don Lorenzo Milani a don Primo Mazzolari, passando per i friulani pre Toni Belline e pre Checo Placereani. “Il mio obiettivo – spiega don Grosso – era quello di individuare, passando attraverso biografie concrete, le tracce di una proposta teologica incisiva nel suo ieri e nel suo oggi, insomma, dei modelli di riferimento”.