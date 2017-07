Diocesi: Perugia, una cena “Sapori e colori dal mondo” per condividere cibo e amicizia

“Sapori e colori dal mondo” è l’iniziativa della comunità parrocchiale di Ponte Pattoli (frazione a nord di Perugia) e di altre associazioni del territorio rivolta alle tante famiglie provenienti da altre regioni italiane e dall’estero e che da anni vivono in questa zona che fa parte dell’Alta Valle del Tevere perugino (21a Unità pastorale dell’arcidiocesi con i suoi 10mila abitanti). L’evento avrà luogo presso il locale ‘Cva’ della parrocchia giovedì sera 20 luglio (ore 20), Si tratta di una cena a buffet con musica dal vivo, canti e balli in costumi tipici, alla quale si può partecipare anche portando da casa piatti della regione o della nazione di origine per condividerli con tutti. L’iniziativa coinvolge molti parrocchiani impegnati in attività di volontariato sociale e caritativo, con l’unico obiettivo di condividere non soltanto cibo proveniente ma anche momenti di amicizia tra culture e popoli diversi. Il 4 giugno scorso la stessa comunità parrocchiale aveva organizzato la 3a edizione del “Pranzo della Misericordia” per famiglie in difficoltà.