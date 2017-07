Diocesi: Grosseto, presentazione del libro “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico” scritto dal giornalista Andrea Fagioli

Nell’ambito della rassegna “Frammenti di Bellezza”, proposta per il secondo anno consecutivo dall’ufficio cultura della Diocesi di Grosseto, venerdì 21 luglio (ore 21.15, piazzale chiesa san Giovanni Battista), a Castiglione della Pescaia, sarà presentato il libro “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico” (Società Editrice Fiorentina), scritto dal giornalista Andrea Fagioli, direttore del settimanale Toscana Oggi e critico televisivo di Avvenire. La biografia del cardinale scomparso un anno fa a 92 anni, è ricostruita nei capitoli “il prete”, “il vescovo”, “l’emerito”. Il testo propone, spiega l’autore, “frammenti ricavati in gran parte da materiale personale: ricordi, interviste, appunti di conversazioni, ritagli di giornale, soprattutto di ‘Toscana Oggi’, messi da parte negli anni in cui, come tanti altri, ho avuto la fortuna di frequentare e di condividere qualcosa con il cardinale”. La prefazione è del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, mentre il ricordo conclusivo è del cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori con la testimonianza di don Luigi Innocenti. La rassegna “Frammenti di Bellezza” è una anticipazione della “Settimana della Bellezza”, l’evento culturale e di fede promosso dalla Diocesi locale attraverso l’ufficio per la pastorale della cultura, quest’anno in programma dal 21 al 29 ottobre sul tema della speranza.