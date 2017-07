Diocesi: Campobasso, mons. Bregantini alla riconsegna del Crocifisso ligneo restaurato di Petrella Tifernina

Crocifisso ligneo della chiesa romanica di San Giorgio Martire (sec. XII) a Petrella Tifernina, in Molise

Il Crocifisso ligneo della chiesa romanica di San Giorgio Martire (sec. XII) a Petrella Tifernina, in Molise, datato tra il 1400-1500, torna a splendere dopo un lavoro di restauro – della durata di due anni – che lo ha liberato da ben 15 strati di ridipintura e portato avanti da Rsf – Restauratori Senza Frontiere-Italia, grazie al contributo del coro parrocchiale. Venerdì 21 luglio, alle ore 20, presso la chiesa di San Giorgio Martire, avrà luogo la cerimonia di riaccoglienza e presentazione dell’opera inserita in un incontro di riflessione presieduto dall’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini, alla presenza del parroco don Domenico Di Franco. A seguire, una fiaccolata con il Crocifisso ligneo per le vie di Petrella. Sabato 22 luglio, alle ore 16, si terrà il convegno sul tema ” Il Crocifisso ligneo di Petrella Tifernina (CB) Il restauro” presso la Chiesa san Giorgio Martire a Petrella Tifernina.