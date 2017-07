Welfare: Coldiretti, Tulio Marcelli è il nuovo presidente dell’Epaca

Tulio Marcelli è il nuovo presidente nazionale dell’ Epaca, il patronato della Coldiretti per i servizi alla persona che da più di 60 anni garantisce informazioni, consulenze e servizi in materia di previdenza e assistenza, diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito. Epaca è il primo Patronato in Italia del lavoro autonomo e per l’assistenza Inail, una realtà – spiega la Coldiretti – che conta 627 uffici sul territorio e più di duemila tra operatori e consulenti. Tulio Marcelli è nato nel 1972, è sposato e ha quattro figli. Laureato in giurisprudenza, è titolare dell’azienda agrituristica, il «Relais La Torre» in località Chiassa Superiore e, oltre ad essere presidente della Federazione Regionale della Toscana e ai vertici dell’organizzazione provinciale di Arezzo, è membro della giunta nazionale di Coldiretti. “Sono onorato di aver ricevuto questo incarico che accetto con la consapevolezza della necessità di offrire ai cittadini servizi di qualità” ha affermato il neopresidente nel sottolineare l’importanza dell’impegno “di fronte alle grandi sfide e cambiamenti che attendono l’ Epaca nei prossimi anni”.