Processo in Vaticano: agli atti del processo una lettera del card. Bertone

Agli atti del processo, iniziato oggi in Vaticano con l’udienza preliminare, per la distrazione dei fondi della Fondazione Bambino Gesù c’è anche una lettera del cardinale Tarcisio Bertone, ex segretario di Stato Vaticano. Lo ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi a seguire il processo, durante il briefing tenutosi oggi presso la Sala Stampa della Santa Sede. Ad un certo punto dell’udienza di oggi, il presidente del Collegio giudicante, Paolo Papanti-Pellettier, ha chiesto un “chiarimento” ad Alfredo Ottaviani, avvocato di Massimo Spina, sull’ultima parte della sua istanza, in cui fa riferimento ad una lettera, ora agli atti, del cardinale Bertone. “Se il documento è ammesso, a noi va benissimo”, ha detto Ottaviani: “Se nessuno la mette in dubbio, siamo tutti d’accordo: se qualcuno la mette in dubbio, vedremo…”, ha aggiunto adombrando la possibilità che la difesa chiami a testimoniare il porporato.