Polonia: vescovi, “l’Europa vuole dimenticare le proprie radici cristiane”

“L’Europa vuole dimenticare le proprie radici cristiane e vivere come se Dio non ci fosse”. È quanto scrivono i vescovi polacchi nella lettera pastorale in occasione del 75° anniversario della morte di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), avvenuta nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz il 9 agosto 1942. I vescovi denunciano “processi culturali” che “consapevolmente si allontanano dall’idea di un’Europa intesa come Europa dello spirito”. Pensando a coloro che “affermano il diritto all’eutanasia, il diritto delle donne ad uccidere i propri figli non ancora nati, mettono in dubbio l’istituto del matrimonio inteso come unione tra uomo e donna, e promuovono l’ideologia gender”, i presuli invitano a pregare “per la conversione dell’Europa affinché abbia il coraggio necessario a ritornare alle sue radici cristiane”. Ricordando che Giovanni Paolo II nel 1999 annoverò S. Teresa Benedetta fra i patroni d’Europa, il messaggio dei vescovi rileva come il Papa polacco “desse l’esempio dei santi considerandolo un’importante indicazione di come vivere per non perdere se stessi e nemmeno tutto l’immenso patrimonio d’identità e cultura spirituale europea”. Edith Stein nacque nel 1891 in una famiglia ebrea di Wroclaw (allora appartenente all’Impero tedesco). Nel 1921 si convertì al cattolicesimo e il 1° gennaio 1922 si accostò al sacramento del battesimo. Fu canonizzata l’11 ottobre del 1998.