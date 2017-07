Polonia: in corso a Czestochowa il Forum europeo dei giovani

Prosegue fino al 20 luglio, a Czestochowa, in Polonia, il Forum europeo dei giovani 2017. Nel corso della cinque giorni , iniziata il 16 luglio e organizzata dalla Comunità Emmanuel, i partecipanti, tra i 16 e i 30 anni, hanno la possibilità di “incontrarsi fra loro come credenti e membri della Chiesa – spiega la responsabile, Elzbieta Szefer – ma soprattutto possono incontrarsi con Dio e stringere amicizia con Lui affinché quel Gesù che sembra a volte così lontano diventi vicino e aiuti nel quotidiano a fare delle scelte giuste permettendo di vivere la pienezza della vita”. I giovani affermano di “voler rispondere all’appello di Papa Francesco” . Il Forum per loro “è la continuazione” della Gmg del 2016 di Cracovia, un’occasione per “riflettere su come realizzare l’incoraggiamento del Santo Padre a cambiare il divano con un paio di scarpe per contagiare gli altri con la gioia che nasce dall’amore del Signore”. I giovani, ogni mattina partecipano alla preghiera dell’adorazione e, successivamente, ascoltano una delle conferenze previste dagli organizzatori per aiutare la riflessione su solitudine, libertà e coraggio. La liturgia eucaristica celebrata alla fine di ogni mattinata costituisce l’introduzione al dibattito pomeridiano sulla fede, a diversi workshop e incontri di testimonianza. In serata si svolgono dei concerti dal vivo ma anche dei dibattiti sulla misericordia, come da programma per questa sera, e delle preghiere mariane.