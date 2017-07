Politica: Caltagirone, da domani al 23 luglio l’iniziativa residenziale del progetto “Lab.Ora”

È in programma da domani al 23 luglio, presso l’Hotel “Villa Sturzo” a Caltagirone (Catania) e presso i più importanti siti sturziani della città (Casale del Fondo Sturzo, Casa Museo Sturzo, Mausoleo Sturzo), l’iniziativa residenziale del progetto “Lab.Ora – Mille giovani. Servitori del bene comune”, a cui partecipano 50 giovani selezionati da tutte le Diocesi della Sicilia in collaborazione con la Conferenza episcopale siciliana. Il progetto, che è già stato presentato nelle Marche e in Emilia Romagna per le prossime realizzazioni in autunno, ha già avuto due precedenti realizzazioni, in collaborazione con le rispettive Conferenze episcopali d’Italia: in Campania a Vico Equense (Napoli), dal 30 novembre al 4 dicembre 2016; in Liguria (per Liguria e Piemonte – Valle d’Aosta) a Sestri Levante (Genova), dal 17 al 21 maggio scorso. . “Lab.Ora mille giovani. Servitori del bene comune. Dall’umanesimo cristiano una nuova laicità di servizio” è un’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione “Laudato sì’”, in collaborazione con 6 Università cattoliche e pontificie, con i principali enti datoriali e movimenti e associazioni del Paese, fondata sulla “rilettura creativa” della dottrina sociale della Chiesa. Mediante l’offerta di una gratuita testimonianza di leader afferenti alle diverse aree di pensiero scientifico, umanistico, tecnologico, politico ed economico, “Lab.Ora” intende “preparare e promuovere, nel tempo della crisi, una nuova generazione di leader” giovani, spiegano i promotori in una nota, raccogliendo l’invito lanciato da Papa Francesco durante il Convegno ecclesiale nazionale di Firenze.

Tra i relatori delle giornate di Caltagirone: Salvatore Martinez, presidente dell’associazione “Laudato si’”, del Rinnovamento nello Spirito Santo, della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, dell’Osservatorio per il rispetto della libertà religiosa nel mondo presso la Farnesina; Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa di Roma, già coordinatore scientifico del Progetto Culturale della Cei; Paola Ricci Sindoni, docente ordinaria di Filosofia morale e titolare della cattedra di Etica e grandi religioni presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina, membro del Consiglio Nazionale di Bioetica e già presidente dell’Associazione “Scienza e Vita”; Raffaele Bonanni, professore straordinario presso Universitas Mercatorum, già segretario confederale della Cisl, vice presidente dell’Associazione Laudato si; Pietro Navarra, rettore dell’Università degli Studi di Messina, dal 2001 Research Associate nel Centre for Philosophy of Natural and Social Sciences della London School of Economics (Uk) dove dirige il programma di ricerca dal titolo Democracy, Business and Human Well-Being; Flaminia Giovanelli, sottosegretario del nuovo dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presidente dell’associazione “O Viveiro Onlus” che opera in Mozambico.