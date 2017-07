Pellegrinaggi: Unitalsi, da domani 600 marchigiani a Lourdes

Prenderà il via domani, mercoledì 19 luglio, alle 16, dalla stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto (Ap) il pellegrinaggio a Lourdes della Sezione marchigiana dell’Unitalsi. Saranno 600 i pellegrini, molti provenienti dalle zone terremotate e, in particolare, da Camerino, che saliranno sul treno alla volta della Francia. “A tutte le popolazioni terremotate – si legge in una nota – è dedicato idealmente questo ‘viaggio spirituale in treno’ verso il santuario francese”. Per l’occasione la Chinotto Neri ha donato oltre 2mila bibite per “rinfrescare” il pellegrinaggio soprattutto dei malati, dei disabili e delle tante famiglie terremotate che partiranno per Lourdes. “Un anno è già passato non senza difficoltà soprattutto legate al post-terremoto che ha visto tante nostre sorelle e fratelli vivere situazioni di sofferenza e disagio”, ricorda Giuseppe Pierantozzi, presidente della Sezione marchigiana dell’Unitalsi. “La nostra associazione – aggiunge – non ha fatto mai mancare loro il sostegno e l’affetto, tanto che molti saliranno con noi sul treno che porta a Lourdes”. “Desidero, con ancora più forza e convinzione, dedicare questo pellegrinaggio a loro, alle loro famiglie, ai loro figli, ai loro malati e disabili. Tutto questo per testimoniare che non sono soli e non lo saranno mai”, prosegue. “Ci tengo a ringraziare la Chinotto Neri per la particolare sensibilità dimostrata in questa occasione. Ci hanno fatto un bel regalo – conclude Pierantozzi – che sicuramente sarà gradito da tutti i nostri pellegrini”.