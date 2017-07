Parlamento europeo: Tajani scrive al presidente della Polonia, “preoccupazione” per la riforma del sistema giudiziario

Con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica polacca, Andrzej Duda, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso oggi “un chiaro segno di preoccupazione” riguardo a due leggi adottate dal Parlamento polacco che riformano il sistema giudiziario. Questa legislazione “ha creato grande preoccupazione nel Parlamento europeo” per tre motivi, scrive Tajani: potrebbe “violare i principi fondamentali dei trattati Ue, indebolire l’indipendenza e l’imparzialità del sistema giudiziario polacco e minacciare la separazione dei poteri in Polonia”. La critica di Tajani è anche contro la proposta presentata al Sejm il 13 luglio e probabilmente discussa nella sessione parlamentare cominciata oggi a Varsavia, che “pone fine al mandato degli attuali giudici della Corte suprema” e darebbe l’autorità al ministro della Giustizia di nominare i sostituti. Il presidente del Parlamento europeo, che afferma di avere ricevuto “la richiesta” di esprimere le perplessità “da una vasta maggioranza di capi dei gruppi politici” al Parlamento, si rivolge al presidente Duda nel “rispetto del suo ruolo come garante supremo della Costituzione polacca” e gli chiede di riesaminare la questione e “di prendere in considerazione queste preoccupazioni”. “L’indipendenza del giudiziario è essenziale per la democrazia”, ha scritto Tajani su Twitter.