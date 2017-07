Papa Francesco: nomina mons. Giacomo Morandi segretario della Congregazione per la dottrina della fede

Il Papa ha nominato oggi monsignor Giacomo Morandi segretario della Congregazione per la dottrina della fede, finora sottosegretario della medesima Congregazione. Mons. Morandi è nato a Modena il 24 agosto 1965. È stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Modena-Nonantola l’11 aprile 1990. Ha ottenuto la licenza in Scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 1992. Ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia dell’evangelizzazione (Missiologia) presso la pontificia Università Gregoriana nel 2008. Dopo aver svolto alcuni incarichi pastorali, è stato nominato vicario episcopale per la catechesi, evangelizzazione, cultura e, successivamente, arciprete del Capitolo della cattedrale e vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. È docente di Sacra Scrittura presso l’Issr di Modena, di esegesi patristica presso il Centro Aletti di Roma. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato sotto-segretario della Congregazione per la dottrina della fede.