Mediterraneo: delegazione di quattro eurodeputati in Italia per “una verifica di prima mano”

Una delegazione di quattro eurodeputati della Sottocommissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo è in visita istituzionale al centro di coordinamento dell’operazione Triton di Roma, alla sede Frontex di Catania e al quartier generale della Nato a Napoli. La visita è iniziata ieri e si concluderà domani, 19 luglio. Nel pomeriggio di ieri la delegazione ha incontrato il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Domenico Rossi e il presidente della III commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati Fabrizio Cicchitto. Scopo del viaggio è fare “una verifica di prima mano della collaborazione fra autorità italiane, Frontex e Nato per il controllo del Mediterraneo centrale e per quel che riguarda la lotta al traffico di esseri umani e le operazioni di pattugliamento e salvataggio in mare”, spiega Maurizio Molinari, del servizio stampa del Parlamento europeo. Dopo la dichiarazione di cooperazione fra Nato e Unione europea firmata a Varsavia lo scorso anno, gli europarlamentari faranno una prima valutazione di come un tale accordo stia funzionando. Della delegazione fanno parte Anna Fotyga (ECR/PL, presidente), Ivo Belet (PPE/BE), Lorenzo Cesa (PPE/IT) Doru Frunzulica (S&D/RO).