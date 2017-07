Incendi: Coldiretti, “almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco”. “Costo per la collettività da 10mila euro all’ettaro”

“Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo”. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla devastante ondata di incendi che “provoca un costo per la collettività stimabile in circa 10mila euro all’ettaro percorso dalle fiamme”. Secondo la Coldiretti, “insieme alle disdette provocate in molti agriturismi sono gravi anche i danni diretti registrati alle coltivazioni agricole, le perdite di animali con la distruzione di numerosi fabbricati rurali”. “Anche specialità alimentari tradizionali – si precisa nella nota – sono andate perse come vigneti, oliveti e pascoli”. “Un costo drammatico che l’Italia è costretta ad affrontare perché – sostiene la Coldiretti – è mancata l’opera di prevenzione con 12 miliardi di alberi dei boschi italiani che, a causa dell’incuria e dell’abbandono, sono diventati vere giungle ingovernabili in preda ai piromani”. “Siamo di fronte – spiega la Coldiretti – all’inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si è impossessata dei terreni incolti e domina ormai più di 1/3 della superficie nazionale con una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza”. “Per difendere il bosco italiano occorre creare le condizioni affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli”, afferma Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti.