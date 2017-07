Germania: ieri a Colonia consultazione in vista del Sinodo sui giovani del 2018

Una consultazione in vista del Sinodo sui giovani del 2018 si è svolta a Colonia ieri: 25 rappresentanti di associazioni, diocesi e ambiti diversi della pastorale giovanile sono stati invitati dalla Commissione giovani della Conferenza episcopale tedesca per un “hearing”. “Mi stupisce vedere con quanta intensità i giovani si occupino di fede e di Chiesa nella loro vita”, ha commentato mons. Stefan Oster, presidente della Commissione giovani. La giornata è cominciata con uno scambio in cinque gruppi formati da giovani e membri della Commissione, su cinque temi: lo stile di vita dei giovani, obiettivi e visioni per la propria vita, la fede personale, le attese verso la Chiesa cattolica e Chiesa e società. I risultati dei dialoghi sono poi stati riportati in assemblea plenaria e ridiscussi con tutti i giovani che “si sono mostrati entusiasti per l’apertura dei vescovi“, annota il comunicato stampa della Conferenza episcopale. Anche il vescovo Oster ha manifestato apprezzamento per il clima di dialogo che si è creato. I giovani presenti hanno espresso il desiderio di continuare in questo stile di confronto tra le diverse realtà giovanili e con i vescovi anche in futuro. “La trasmissione personale, autentica e credibile della fede è particolarmente importante per i giovani. Continueremo a lavorare su questo come Chiesa anche in vista del Sinodo”, ha sintetizzato il vescovo Oster.