Fatebenefratelli: fra Armando Lombardi compie 100 anni. Il 6 agosto grande festa presso l’Irccs di Brescia

Fra Armando Lombardi, della comunità dei Fatebenefratelli del Centro San Giovanni di Dio – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Brescia, compie 100 anni. Un traguardo che verrà festeggiato il prossimo 6 agosto presso l’Irccs bresciano. Nato a Lodi l’8 agosto 1917, Fra Armando ha emesso la prima professione religiosa come fratello ospedaliero il 20 febbraio 1938 e la professione solenne il 26 ottobre 1941. Dopo gli studi infermieristici richiesti dall’Ordine, ha svolto la sua missione a Milano presso l’Ospedale San Giuseppe, a Roma presso l’Ospedale dell’Isola Tiberina, a Gorizia presso la Casa di riposo San Giusto e a Varese presso l’Ospedale del Ponte, quindi, dal 1966 al 1972, presso l’Ospedale Sacra Famiglia di Nazareth, in Terra Santa (Israele), dal 1972 al 1975 presso l’Ospedale missionario di Afagnan (Togo), dal 1975 al 2006 nuovamente a Nazareth e infine in Italia a San Colombano al Lambro, a Brescia, come quiescente. Ovunque è sempre stato un attivo religioso ospedaliero, come capo reparto nelle varie corsie di medicina, chirurgia, traumatologia e nelle sale operatorie, distinguendosi per la sua fattiva operosità e per la sua fede semplice e genuina.