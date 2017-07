Europa: da oggi a Roma la Summer School “Acting EurHope”

Prende il via questo pomeriggio a Roma la Summer School “Acting EurHope”, promossa dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” dell’Azione cattolica italiana in collaborazione con Caritas italiana, Focsiv e Missio (fino al 22 luglio) nell’anno del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma e in uno dei momenti più critici del processo di integrazione europeo. L’Ue “ha ancora molta strada da percorrere davanti a sé – si legge in un comunicato di Ac -. Allo stesso tempo abbiamo anche molte solide ragioni per continuare a sperare nel progetto europeo di una grande Unione. Un’Europa forte del suo straordinario patrimonio di civiltà e diritto, che guardi al futuro con responsabilità e coraggio. Un’Europa senza muri e barricate, capace di garantire libertà e sicurezza senza per questo rinunciare ai valori democratici sui quali si fonda”. Obiettivo della Summer School è quindi “fornire un contributo originale all’attuale dibattito sul futuro dell’Europa e alle concrete possibilità di proseguire e rilanciare il progetto politico originario dell’Unione europea”. Tra i docenti Enrico Letta, Beatrice Covassi, Franco Di Mare, Ugo De Siervo, Paolo Beccegato, Matteo Truffelli, Vincenzo Buonomo, don Antonio Mastantuono. Ai partecipanti sarà richiesto di contribuire alla redazione di un Manifesto per l’Europa che sarà presentato nel corso di un convegno pubblico in programma sabato 22 luglio quale momento conclusivo della Summer School.