Disabili: Palermo, domani si presenta la nuova piattaforma “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita”

Si svolgerà domani, mercoledì 19 luglio, a Palermo, l’evento di lancio interregionale della nuova piattaforma “Matrici 2.0 – Matrici ecologiche: progettare qualità della vita”. L’iniziativa, organizzata da Anffas nazionale, in collaborazione con Anffas Sicilia e il Progetto Anffas Sud, sarà ospitata dalle 9.30 presso le sale Piersanti Mattarella e Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, sede della Regione Sicilia. Si tratta di una prima tappa di presentazione, rivolta alle Regioni Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Sardegna; entro il 2017 la piattaforma verrà presentata anche al nord e al centro Italia. “L’evento – si legge in una nota – vuole portare alla diffusione e alla conoscenza di questo nuovo ed innovativo strumento totalmente volto alla realizzazione di un corretto ed efficace ‘Progetto di vita individuale’”. “Matrici ecologiche – prosegue la nota – è, ad oggi, l’unico sistema informatico integrato in grado di realizzare il ‘Progetto di vita individuale’, secondo un modello in linea con i più avanzati paradigmi scientifici e culturali in materia ed attraverso un percorso che dalla valutazione multidimensionale consente di sviluppare piani di sostegno basati sui desideri ed aspettative della persona e della sua famiglia e volti al miglioramento della loro qualità di vita”. “Il nuovo software di Matrici”, dichiara Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas onlus, “vuole essere un’ulteriore azione volta alla tutela di questo diritto, un’azione che porta anche ad una evoluzione sul piano della ricerca scientifica nazionale ed internazionale dato che produce un patrimonio informativo in costante evoluzione”.