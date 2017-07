Diocesi: mons. Castellucci (Modena), “onorati” per nomina mons. Morandi segretario Congregazione dottrina fede

“Come diocesi siamo onorati della scelta di papa Francesco, che riconosce in uno dei nostri sacerdoti le qualità e i doni per portare avanti un servizio così delicato e complesso alla Chiesa universale. La data dell’ordinazione non è ancora fissata, ma potrebbe essere alla fine di settembre, mentre il luogo sarà il nostro Duomo”. Così mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, comunicando oggi in Arcivescovado che il Santo Padre Francesco ha nominato mons. Giacomo Morandi, dal 2015 sottosegretario alla Congregazione per la Dottrina della fede, segretario della medesima Congregazione, e lo ha elevato ad arcivescovo della sede titolare di Cerveteri. Già amministratore diocesano di Modena-Nonantola, dal 14 settembre 2015 mons. Morandi è stato confermato vicario generale della stessa diocesi. Docente di Sacra Scrittura presso l’Issr di Modena e di esegesi patristica presso il Centro Aletti di Roma, il 27 ottobre 2015 era stato nominato sotto-segretario della Congregazione vaticana.