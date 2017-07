Diocesi: Milano, Fedele Confalonieri eletto presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo

Fedele Confalonieri è stato eletto nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. “Sono onorato di assumere la presidenza”, ha commentato Confalonieri. “Farò di tutto per essere me stesso e per rappresentare in questa presidenza tutti i milanesi, in collaborazione con gli altri membri del consiglio di amministrazione. La nomina è arrivata nel corso della prima riunione del rinnovato consiglio di amministrazione, dove siedono anche Simona Beretta, mons. Gianantonio Borgonovo, Ferruccio Resta, Luigi Roth, Claudio Sala e Giorgio Squinzi. Per mons. Borgonovo, presidente uscente e arciprete del Duomo, “il consiglio di amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha superato anche questo momento importante della sua vita che è la rigenerazione del consiglio stesso”. “La complessità e la serietà di tale momento sono l’indizio dell’importanza dell’organizzazione democratica di ogni forma di aggregazione presente all’interno di uno stato democratico”. “Anche la Veneranda Fabbrica fa proprio questo stile – ha aggiunto – onorata di poter essere condotta attraverso tale criterio, nel rispetto della volontà dei milanesi, al fine di continuare a provvedere alla conservazione ed all’implementazione della bellezza e della centralità del nostro Duomo”.