Diocesi: Lecce, domani mons. D’Ambrosio festeggia i 52 anni di sacerdozio. A pranzo in episcopio i genitori dei sacerdoti

L’arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico D’Ambrosio, festeggerà nella giornata di domani, mercoledì 18 luglio, il 52° anniversario di ordinazione sacerdotale. Venne consacrato presbitero il 19 luglio 1965, nella chiesa madre di Peschici, suo paese natale, da mons. Andrea Cesarano, arcivescovo di Manfredonia e amministratore perpetuo di Vieste. Per quello che, con ogni probabilità, sarà l’ultimo anniversario festeggiato con la comunità leccese, mons. D’Ambrosio ha scelto di viverlo in modo nuovo e originale. A partire dalle 11, infatti, accoglierà in episcopio i genitori dei sacerdoti della diocesi. “Desidero incontrare, per chi ha ancora la fortuna di averli, i vostri papà e le vostre mamme – ha scritto in una comunicazione inviata al clero leccese – per un momento di preghiera e di dialogo con loro. Dopo li avrò ospiti a tavola con me”. Alle 19, poi, in Cattedrale, presiederà la concelebrazione eucaristica di ringraziamento con tutti i sacerdoti della diocesi: “Sarò contento di avervi accanto – ha scritto D’Ambrosio nell’invito al clero – per poter innalzare il rendimento di grazie per il dono ricevuto e con voi condiviso in questi ultimi otto anni del mio ministero in questa Santa Chiesa di Lecce”. Nell’omelia, l’arcivescovo ripercorrerà i 52 anni di ministero sacerdotale, di cui 27 da vescovo, e farà cenno al futuro che lo attende dopo aver lasciato la diocesi di Lecce: “Sarò sulla santa montagna con le braccia alzate anche per voi. Si dilateranno il tempo e lo spazio della mia preghiera e della mia intercessione. La mia sarà una preghiera abitata dai vostri volti, raccontata con i vostri nomi”.