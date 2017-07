Diocesi: Benevento, venerdì 21 al Giffoni Film festival il musical “Scugnizzi” del centro sociale “È più bello insieme”

Nell’ambito del Giffoni Film festival 2017, in svolgimento a Giffoni Valle Piana (Sa), venerdì 21 luglio, alle 17.30 i partecipanti al laboratorio “Danza e musical” del centro sociale polifunzionale “È più bello insieme” di Benevento porteranno in scena il musical “Scugnizzi” nell’area danza. È più bello insieme” è un’opera-segno della Caritas di Benevento, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani vincenziani, in collaborazione con la Cooperativa “La Solidarietà” e il Dipartimento di salute mentale dell’Asl Bn1. Grazie a questa comunità si vuole favorire e potenziare la qualità della vita delle persone con disabilità. “È circa un anno – si legge in una nota – che dieci ragazzi del centro si preparano alla rappresentazione seguiti dall’educatrice/istruttrice di danza Francesca De Nigris di ‘Dancing on the world’ in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi)”. “La parola chiave dell’esibizione – prosegue la nota -sarà ‘autonomia’ poiché i protagonisti si muoveranno sul palco gestendo da soli spazi, tempi delle scalette ed oggetti di scena”. “Attraverso il linguaggio della danza i ragazzi esprimono la loro voglia di essere protagonisti della vita sociale, del mondo che li circonda e di lanciare un messaggio”. “Durante il musical – conclude la nota – saranno infatti affrontati temi sociali come la droga, il rispetto dei diritti umani e la dura realtà del carcere, grazie anche alla direzione artistica di Francesca De Nigris che, prendendo spunto dal film di Nanni Loi e dalle musiche di Claudio Mattone, ha scelto brani e montato coreografie sulle esigenze dei ragazzi”. Le otto coreografie saranno introdotte dalla recita di brani da parte dell’attore Pier Paolo Palma.