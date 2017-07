Chiese d’Oriente: il 31 luglio la Chiesa maronita celebra la Giornata dei martiri

Il prossimo 31 luglio la Chiesa maronita celebrerà la giornata dei martiri delle Chiese d’Oriente. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’Anno del martirio e dei martiri maroniti proclamato dal cardinale patriarca di Antiochia dei maroniti, Béchara Boutros Raï, il 9 febbraio scorso, giorno della festa di san Marone. L’anno, scandito da una serie di incontri e momenti di preghiera, si concluderà il 2 marzo 2018. La decisione di dedicare l’ultimo giorno di luglio alla celebrazione dei martiri delle Chiese orientali è stata confermata il 14 luglio in occasione – riferisce l’agenzia Fides – del colloquio fra il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, e una delegazione patriarcale, ricevuta dal capo di stato nel palazzo presidenziale di Baabda, a Beirut. Presieduta dal vescovo di Batrun dei maroniti, Mounir Khairallah, la delegazione ha invitato Aoun all’incontro, in programma domenica 30 luglio presso la sede patriarcale estiva di Dimane, per la presentazione dell’Enciclopedia dei martiri delle Chiese d’oriente, opera di padre Elias Khalil. L’Anno del martirio e dei martiri maroniti è stato, assieme alla riforma liturgica, uno dei temi al centro dei lavori della recente assemblea del sinodo della Chiesa maronita. “L’anno del martirio – si legge nel messaggio diffuso al termine del sinodo – è un’occasione unica per rinnovare l’impegno di testimonianza a Cristo e per far trionfare l’amore sull’odio, la pace sulla guerra. È un anno che deve eliminare la paura dai nostri cuori pur vedendo le aggressioni e le persecuzioni in atto contro i cristiani in Medio oriente che sono costretti ad abbandonare le loro case”. Durante la riunione si è parlato anche delle giornate mondiali della gioventù maronita in corso in Libano dal 13 al 23 luglio. Al raduno partecipano giovani provenienti da tutto il paese e da altre nazioni dei cinque continenti. Tra le attività in programma anche la visita ad alcuni centri pastorali diocesani, a conventi e due incontri con il patriarca Raï, a Bkerké e a Dimane.