Avvenire: la prima pagina di domani 19 luglio. Campagna per l’approvazione della norma sulla cittadinanza, Trump e Obamacare, abusi a Ratisbona

“Tutti italiani, non ancora concittadini” è il titolo di apertura di Avvenire sul rinvio della legge sullo Ius culturae e Ius soli temperato. Per il quotidiano cattolico, che inizia da oggi una campagna per l’approvazione della norma sulla cittadinanza raccontando le storie dei bambini e dei ragazzi nati da genitori stranieri ma che sono italiani per residenza, cultura e aspirazioni, “questa legge s’ha da fare” come evidenziato ieri nell’editoriale del direttore Marco Tarquinio. Al centro della pagina il titolo sul fallimento del progetto del presidente americano Trump di riformare il sistema sanitario Obamacare come viene chiamata l’assicurazione pubblica per la malattia. Ancora, i risultati dell’indagine promossa dalla Chiesa tedesca sulle punizioni e gli abusi subiti dai bambini del coro di Ratisbona, per le quali si censura anche il comportamento di Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI che all’epoca, secondo l’avvocato che ha svolto le indagini, avrebbe “chiuso gli occhi” davanti alle violenze. L’editoriale, firmato da Fiorenzo Facchini, affronta invece il tema della censura che la Turchia starebbe decidendo per le teorie sull’evoluzione e gli studi di Darwin nei libri di testo per i ragazzi delle scuole superiori.