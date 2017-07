Architettura sacra: Fondazione Frate Sole, individuati i 4 progetti vincitori del Premio europeo. Il 4 ottobre la cerimonia

Sono quattro i progetti vincitori ex aequo della VII edizione del Premio europeo di architettura sacra, organizzato dalla Fondazione Frate Sole di Pavia e attribuito ogni due anni a un progetto di chiesa di culto cristiano, oggetto di tesi di laurea magistrale, dottorato e master. La commissione giudicatrice ha voluto premiare i lavori di Irmina Niewczas (“Hermitage. Prayer Enclave in Suchedniów”), Giulia Drago, Federica Ingegno, Roberta Laera, Valentina Lazzaro e Simona L’Erario (“Il castello di Rothenfels e la forma dell’edificio sacro: Rudolf Schwarz e Romano Guardini”), Lucilla Di Paolo (“Complesso parrocchiale san Vito a Taranto”) e Stefano Campanini (“Una nuova chiesa ortodossa per il quartiere Yzmaylovo a Mosca”). “Si tratta di contributi tra loro molto diversificati – spiega Luigi Leoni, presidente della Fondazione Frate Sole e membro della Commissione giudicatrice – che sottendono percorsi di ricerca in ambiti tra loro anche distanti e che implicano risposte che sarebbe stato inopportuno mettere a diretta comparazione”. “Progetti – aggiunge – che esprimono in sostanza modi di intendere il progetto del sacro in maniera plurale”. Il Premio, che verrà conferito il 4 ottobre, è patrocinato da Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti della Provincia di Pavia, diocesi di Pavia, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Ufficio Cei Edilizia di culto, e sponsorizzato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e dalla Fondazione Cariplo.