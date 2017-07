Alluvione in Valtellina: mons. Cantoni (Como), “il ricordo di quei parroci con l’odore delle pecore”

“Prima della benedizione vorrei ricordare l’apporto positivo dei nostri parroci i quali con l’odore delle pecore, come direbbe Papa Francesco, hanno vissuto solidalmente con la loro gente come presenza della Chiesa attiva sul territorio”. È con questo richiamo ai tanti sacerdoti della Valtellina che, in quel lontano 1987, vissero i giorni della tragedia al fianco delle loro comunità che si è conclusa la celebrazione per il trentennale dell’alluvione, costata la vita a 53 persone. Oltre un migliaio i presenti ad Aquilone, una delle frazioni del comune di Valdisotto (Sondrio), letteralmente cancellata dalla frana della Val Pola del 28 luglio. Poche settimane prima – il 18 luglio – si contarono i primi morti in Val Tartano. Alla commemorazione civile, che ha preceduto la messa, ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Di fronte alle calamità, a partire da quelle naturali – ha detto il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, nell’omelia -, siamo riportati immediatamente alle nostre comuni radici, che ci fanno sentire di appartenere ad un’unica famiglia chiamata ad una più intensa solidarietà, ci rimandano al nostro territorio, al ricco patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e religioso da difendere”.

Quanto accaduto, ha proseguito mons. Cantoni, “non ha solo trasformato il nostro territorio nella sua conformazione morfologica. Ha generato in ciascuno di noi dolore e lutti, ma insieme ha permesso un vivo coinvolgimento. Non siamo rimasti passivi di fronte alla drammatica situazione, ma piuttosto ci ha dato l’occasione per trasformare la tragedia in una nuova opportunità, frutto di una vicendevole responsabilità, che è il modo più degno, insieme alla preghiera di suffragio, per onorare la memoria delle numerose vittime. Abbiamo imparato a testimoniare la solidarietà verso gli altri ma anche a sentirci responsabili verso la natura, di cui non siamo padroni ma solo dei custodi”.