500° Riforma: Camaldoli, dal 6 agosto settimana teologica. Don Mignozzi (Ati), “occasione di formazione storico-teologica”

Si svolgerà da domenica 6 a venerdì 11 agosto presso il Monastero di Camaldoli (Ar) la Settimana teologica dedicata al tema “Le Chiese protestanti: tra storia e teologia”. L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Camaldoli in collaborazione con l’Associazione teologica italiana e la Facoltà valdese di teologia (Roma). Per don Vito Mignozzi, direttore dell’Istituto teologico pugliese “Regina Apuliae” di Molfetta e consigliere dell’Associazione teologica italiana (Ati), questo appuntamento sarà “un’occasione di formazione storico-teologica sui temi principali della Riforma”. “La ricorrenza del quinto centenario dell’inizio della Riforma – spiega Mignozzi – offre un’opportunità singolare per familiarizzare con la ricchezza delle comunità ecclesiali nate in seno al movimento riformatore, con alcuni temi teologici dibattuti (giustificazione, cena del Signore, ministero pastorale…) e con i passi nel cammino ecumenico che la Chiesa cattolica ha mosso, soprattutto a partire dal Vaticano II”. I relatori scelti sono teologi cattolici e protestanti, particolarmente esperti sui temi proposti. Info: clicca qui