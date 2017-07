Università: Cattolica di Roma, da oggi a mercoledì la “summer experience” di Medicina ed Economia

Una nuova esperienza di orientamento universitario dedicata agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori per scoprire le attitudini e gli interessi e affrontare in maniera consapevole la scelta del proprio futuro: questa l’idea fondante e la finalità del Forum delle Opportunità, l’incontro romano del progetto “Summer Experience” promosso dall’Ufficio Orientamento e Tutorato dell’Ateneo, che si svolge da oggia mercoledì 19 luglio nel campus di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Attraverso un confronto con docenti, studenti e tutor, la partecipazione a lezioni, lavori di gruppo e attività pratiche su argomenti di Economia e Medicina e chirurgia gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori potranno vivere tre giorni da universitario, non solo tra le aule, ma vivendo anche la città di Roma.

I partecipanti potranno così prepararsi ai test di ammissione dell’Università Cattolica; in particolare gli studenti del quinto anno interessati ai corsi di laurea della Facoltà di Economia potranno sostenere, senza alcun costo aggiuntivo, il Tiec, cioè il test di ammissione per l’anno accademico 2017-2018. Il Forum delle Opportunità – informano gli organizzatori – si aprirà oggi pomeriggio con l’illustrazione del programma delle giornate e la visita del campus per i genitori dei partecipanti. Quindi, seguirà un incontro di orientamento psicoattitudinale sulla scelta universitaria con laboratori di gruppo.

Domani, alle ore 9, si terrà un incontro con esperti e docenti delle facoltà di Economia e Medicina e chirurgia per conoscere i percorsi di formazione universitaria e alle ore 11.30 si terrà un incontro di didattica interattiva con casi applicativi e sessioni di laboratorio. Al termine dei lavori del pomeriggio gli studenti potranno partecipare alla visita guidata della città di Roma. Mercoledì 19 luglio, alle ore 9, si svolgerà per gli studenti la visita del campus con l’illustrazione di tutti i servizi offerti dall’Ateneo e alle ore 11.30 si terrà un incontro sulle prospettive occupazionali e il mondo del lavoro con testimonianze di ex studenti dell’Università Cattolica. Alle ore 14.30 si svolgeranno sessioni di simulazione delle prove di ammissione ai corsi delle Facoltà di Economia e Medicina e chirurgia e gli studenti del quinto anno interessati ai corsi della Facoltà di Economia potranno sostenere il test d’ingresso (Tiec).