Portogallo: Fatima, a settembre il Giubileo dei giovani nel centenario delle apparizioni mariane

Il santuario di Fatima ha annunciato la preparazione del “Giubileo dei giovani del centenario delle apparizioni”, che si svolgerà nei giorni 9 e 10 settembre, con l’intento di “far scoprire nel messaggio di Maria una proposta di spiritualità rivolta ai giovani del XXI secolo”. Incentrato sul tema: “Il segreto della pace, il cammino del cuore”, l’incontro è destinato alla partecipazione di giovani tra i 16 ed i 35 anni d’età, e sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Pastorale giovanile, coinvolgendo tutti i segretariati diocesani e i movimenti cattolici. “In Fatima sussiste un segreto, che qui ciascuno può scoprire sopra se stesso: il segreto del proprio essere”, ha affermato padre José Nuno Silva presentando l’iniziativa. Nelle due giornate del Giubileo, il programma si svilupperà secondo quattro tappe: “Preparare la pace; il cuore della pace; la pace del cuore; vivere la pace”. Nella serata del 9 settembre saranno presenti anche i musicisti António Zambujo e Miguel Araújo, i quali presenteranno canzoni composte utilizzando le scritture di suor Lucia. Sarà anche realizzata una trasmissione in diretta che proseguirà per tutta la notte, caratterizzata da “una profonda esperienza di silenzio in cammino” percorrendo le stazioni della Via Crucis e ritornare alla basilica della Santissima Trinità al sorgere del sole per una riflessione conclusiva. Nella mattinata del 10 settembre, i giovani si riuniranno per partecipare al rosario, alla messa, alla cerimonia di benedizione del Giubileo e alla processione dei saluti.