Incendi in Maremma: mons. Cetoloni (Grosseto), “ferita violenta e gravissima”. “Reagiamo e uniamo le forze”

“Lo scempio che una mano scellerata sta provocando al nostro ambiente naturale è una ferita violenta e gravissima, che suscita sgomento e nello stesso tempo ci chiede una reazione corale, come donne e uomini consapevoli del valore straordinario che l’ambiente ha per tutti noi”. Così il vescovo di Grosseto, monsignor Rodolfo Cetoloni, commenta gli incendi che stanno colpendo la Maremma. “Grazie ai vigili del fuoco, agli operatori del soccorso, alle forze dell’ordine, ai volontari e a quanti, in questi drammatici giorni, si stanno prodigando per respingere gli ‘assalti’ di coloro che stanno provando con veemenza a distruggere la natura che ci circonda. Il vostro lavoro – afferma il vescovo – è encomiabile e straordinaria è l’abnegazione che abbiamo tutti potuto constatare”. “È questo che ci rincuora – prosegue – e che ci chiama tutti a fare la nostra parte per contrastare in modo fermo e condiviso ogni tentativo di distruggere un patrimonio che è la nostra casa comune”. Il vescovo esprime poi “solidarietà alle persone che hanno subìto danni dagli incendi”. “Tra le tante forme di marginalità da proteggere – osserva Cetoloni – c’è anche l’ambiente, sempre più fragile ed esposto a gesti sconsiderati, che ci feriscono come comunità, perché toccano uno degli elementi di coesione e di appartenenza”. Richiamando le parole di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’, quando invita tutti noi a tenere “inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”, il vescovo auspica che “questo appello possa accomunarci tutti nel reagire di fronte alla ferita drammatica inferta al nostro ambiente”. “Occorre far percepire che c’è una comunità che non si rassegna, che non si lascia abbattere da chi sta tentando in ogni modo di fiaccare il futuro di questa terra, che ha fatto della tutela e promozione dell’ambiente un suo tratto distintivo”. “Non prevalgano lo scoraggiamento e la paura – conclude – ma sappiamo reagire e unire le forze. La Chiesa di Grosseto è al fianco di istituzioni, imprenditori e cittadini”.