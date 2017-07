Diocesi: Assisi, giovedì 20 luglio riprendono le giornate di preghiera mensili al santuario della Spogliazione

Riprenderanno giovedì 20 luglio, ad Assisi, le giornate di preghiera mensili al santuario della Spogliazione, Chiesa di Santa Maria Maggiore, a distanza di sessanta giorni dall’inaugurazione. “Un appuntamento – si legge in una nota – che vuole essere di preghiera e raccoglimento e che vuole diventare un momento fisso di coinvolgimento di tutta la città”. Per giovedì 20 luglio sono previsti le lodi mattutine alle ore 8.15, l’adorazione eucaristica e le confessioni alle 10 e la preghiera dell’Angelus alle 12. Nel pomeriggio, alle 17 ancora adorazione eucaristica e confessioni, poi alle 18 la recita del rosario seguita alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco De Lazzari, rettore del santuario della Chiesa Nuova. A seguire ci sarà un piccolo rinfresco offerto a tutti i presenti. Durante la giornata la sala della Spogliazione resterà aperta per le visite, mentre le offerte della messa verranno interamente devolute al Cvs di Assisi.