Anziani: Auser, la campagna “Aperti per ferie” per affrontare i disagi dell’estate

È a pieno regime la campagna Auser “aperti per ferie” per aiutare gli anziani ad affrontare con serenità i disagi legati all’estate e al gran caldo. Compagnia telefonica e a domicilio, consegna della spesa e dei farmaci, tante occasioni per trascorrere qualche ora in compagnia, in locali climatizzati. È l’estate della solidarietà dell’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, che dal Nord al Sud in collaborazione con i Comuni e la rete del volontariato locale, è vicina agli anziani soprattutto a quelli più soli e fragili. Con una telefonata al numero verde nazionale del Filo d’Argento 800-995988, totalmente gratuito, gli anziani possono trovare una risposta concreta ai loro bisogni. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana – festivi compresi – dalle 8 alle 20, per tutto l’anno. Si può richiedere la consegna della spesa, dei pasti o dei farmaci a casa, compagnia domiciliare, servizi di “trasporto protetto” verso centri socio-sanitari per visite o terapie; partecipare ad iniziative di svago e intrattenimento, gite ed escursioni; avere informazioni sui servizi attivi nel proprio territorio. La risposta ai bisogni degli anziani viene garantita dai volontari Auser nei punti d’ascolto Filo d’Argento presenti in tutta Italia e già collegati al numero verde. A questi si aggiungono tutte le altre sedi Auser che svolgono attività di aiuto alla persona le quali raccolgono comunque i bisogni e le richieste degli anziani attraverso il proprio numero telefonico. Sul sito www.auser.it si può scaricare anche la guida all’Emergenza Estate “Aperti per ferie. Auser resta sempre con te” con le informazioni utili per affrontare una calda estate, sicuri e sereni.