Volontariato: Csvnet, conferenza a Roma “Al centro per tutti” dal 29 settembre al 1° ottobre

“Al Centro per tutti: il volontariato che accoglie il cambiamento”: è questo il titolo della conferenza di Csvnet 2017, in programma a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre, presso l’Hotel Eurostar Roma Aeterna (Via Casilina 125). L’evento, realizzato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Lazio, è l’appuntamento annuale più importante per la rete dei 69 Csv, che ogni anno raduna oltre 300 rappresentanti da tutta Italia. Programmata inizialmente a giugno la conferenza è stata poi posticipata per contestualizzarla al meglio nella riforma del Terzo settore, i cui decreti recentemente approvati prevedono uno sviluppo sostanziale del sistema dei Csv, attribuendo loro il compito di “promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del terzo settore”.

È da qui che nasce appunto il titolo “Al centro per tutti”, completato dal riferimento all’accoglienza del cambiamento espresso nel sottotitolo, una “condizione costitutiva del nostro essere e fare Csv”, sottolinea il presidente di Csvnet Stefano Tabò nella lettera di indizione della Conferenza: “Chi, come il volontariato, si propone come fattore di comprensione e di trasformazione dell’esistente non può esimersi dal confrontarsi con quanto attorno a lui (e in lui) muta e si trasforma. Una ‘accoglienza’ che, lungi dal confondersi con la passività, è sinonimo di responsabile radicamento nel tempo presente”.