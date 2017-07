Università: Lumsa, aperte le iscrizioni per la XII edizione del master “Esperti in politica e relazioni internazionali”

Prenderà il via il prossimo 16 ottobre la XII edizione del master di secondo livello per “Esperti in politica e relazioni internazionali” promosso da Libera Università Ss. Assunta (Lumsa) in collaborazione con Fondazione “Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo”. “Il master – spiega il rettore, Francesco Bonini – è una finestra sul mondo, un luogo dove studiare e approfondire le dinamiche che caratterizzano le relazioni internazionali e la continua evoluzione dei confini geopolitici da cui dipendono i rapporti diplomatici tra i Paesi”. “Il percorso di studio – si legge in una nota – è appositamente pensato per creare figure capaci di interpretare l’attività politica come massima espressione del servizio a favore della collettività”. “Professionisti – aggiungono i promotori – in grado di svolgere un ruolo chiave nelle dinamiche sociali attivandosi concretamente per cogliere i reali bisogni della società civile e dare risposte concrete”. Per questo, “il master fornisce tutte le competenze, a livello giuridico, economico, storico e linguistico, fondamentali per intraprendere la carriera diplomatica: è infatti riconosciuto dal Ministero degli Esteri come corso idoneo alla preparazione dell’apposito concorso”. Per accedere al master, è necessario presentare la pre-iscrizione entro il 6 ottobre. La Fondazione “Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo” metterà a disposizione 30 borse di studio per gli studenti più meritevoli; una, dedicata a Fulvio Roma, sarà a copertura totale per uno studente nato o residente nella provincia di Frosinone.