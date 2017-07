Spagna: Madrid, stasera veglia di preghiera per la pace e la libertà in Venezuela con il card. Osoro

Sacerdoti e comunità cattolica venezuelana che vivono a Madrid, con il sostegno della diocesi, organizzano una veglia di preghiera per la pace e la libertà in Venezuela stasera, alle ore 22, nella basilica ispanoamericana della Mercede (calle Edgar Neville, 23). Il card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, parteciperà alla veglia. La iniziativa è nata alcune settimane fa, dopo che il porporato si è incontrato con alcune persone provenienti dal Venezuela. Padre Ángel Camino, responsabile dell’VIII Vicariato – dove si trova la basilica –, era presente ad alcuni di questi incontri nei quali “ci hanno raccontato i loro drammi e alcuni episodi divenuti abituali di oppressione, maltrattamento, di mncanza di cibo e di medicine, di morti. Chiesero al cardinale se poteva fare qualcosa e il risultato è che, in collaborazione con il Vicariat della Pastorale sociale, sarà promossa questa veglia di preghiera”, alla quale “è stato invitato tutta la popolazione di Madrid, cristiani e non cristiani, per riunirci e pregare, per rendere consapevoli e creare opinione”, spiega padre Camino.