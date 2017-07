Perdono di Assisi: la christian band Kantiere Kairòs alla 37ª Marcia francescana

Ci sarà anche la musica della band calabrese Kantiere Kairòs ad accompagnare i partecipanti alla 37ª Marcia francescana del perdono di Assisi (25 luglio-4 agosto), iniziativa che vede migliaia di giovani in partenza da tutta Italia verso la Porziuncola. L’inno ufficiale della marcia di quest’anno, “Un passo oltre”, è stato scritto proprio della christian rock band, composta da 5 musicisti professionisti: Antonello Armieri (voce e chitarra), Jo Di Nardo (chitarra), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere) e Davide Capitano (basso). “Un passo oltre”, si legge in una nota, “sarà al centro del concerto in programma martedì 25 luglio alle 21,30 sul Lungomare vecchio di Diamante (Cosenza), per dare il via al cammino dei giovani marciatori calabresi” verso la Porziuncola. Il gruppo, poi, si esibirà martedì 1° agosto, vigilia della Festa del perdono, a Santa Maria degli Angeli in Assisi, nell’ambito del triduo “Tutti in Paradiso!”, promosso dalle suore francescane alcantarine. “Un piccolo grande sogno si avvera – ha commentato la band sulla propria pagina Facebook -: suoneremo, pregheremo, faremo il nostro concerto in uno dei posti più belli al mondo, Assisi! Quindi, se ‘Tutti in Paradiso’, ci mettiamo in fila anche noi. Vi aspettiamo”. Il concerto si svolgerà dalle 21 nel salone di Casa Frate Jacopa. Nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto, invece, Kantiere Kairòs canterà l’inno della Marcia sul palco antistante la basilica della Porziuncola, accogliendo in piazza le migliaia di giovani in arrivo da tutta Italia al termine della Marcia.