Papa Francesco: l’account @Pontifex in 9 lingue ha superato i 35 milioni di follower

Papa Francesco sempre più social. Nelle ultime ore, il suo account Twitter @Pontifex in 9 lingue ha superato i 35 milioni di follower con una forte accelerazione nell’ultimo mese. Lo si legge su Radio Vaticana. L’account, aperto da Benedetto XVI il 3 dicembre 2012, è tra più seguiti al mondo e quello che registra più retweet. Dal 19 marzo del 2015, Papa Francesco è presente anche su Instagram con l’account @Franciscus che ha recentemente superato 4 milioni di follower. “La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane”. Così scriveva Papa Francesco nel suo primo Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, pochi mesi dopo la sua elezione alla Cattedra di Pietro. “Un impegno – evidenzia Radio Vaticana – che il Pontefice porta avanti in prima persona facendosi testimone della misericordia di Dio anche nei social media. Un mettersi in gioco per raggiungere tutti che viene premiato da un eccezionale seguito sulla Rete: in questi giorni, il suo account Twitter ha raggiunto 35 milioni di follower con una forte spinta nell’ultimo mese, soprattutto nella lingua inglese (con oltre 11 milioni la seconda per follower, dopo quella spagnola con oltre 13 milioni)”.

In particolare, nelle ultime settimane è stato molto ritwittato il 30 giugno scorso – soprattutto in inglese – il tweet “Difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d’amore che Dio affida ad ogni uomo”, riferito a Charlie Gard e a tutti i bambini affetti da gravi malattie. Molto ripreso anche il tweet sull’accoglienza dei migranti, l’8 luglio scorso, nel quarto anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa. Tweet dunque che esprimono un pensiero del Papa su avvenimenti dell’attualità accanto a tweet spirituali e pastorali che offrono incoraggiamento e speranza ai follower, come si coglie dai commenti che seguono ai contenuti pubblicati su @Pontifex.