Lavoro: Acli, a Napoli l’Incontro nazionale di studi dal 14 al 16 settembre

“Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot”. È il tema scelto dalle Acli per l’Incontro nazionale di studi 2017, che raggiunge quest’anno “il traguardo del mezzo secolo di storia”. “Vorremmo farne una festa di tutte le Acli, aperta agli interlocutori sociali ed istituzionali che hanno condiviso con noi questo cammino”, si legge in una nota. L’appuntamento si svolgerà tra il 14 e il 16 settembre a Napoli. “Oggi le lavoratrici e i lavoratori vivono sulla loro pelle un cambiamento epocale. In molti affermano che stiamo attraversando la quarta rivoluzione industriale – prosegue la nota -. Le Acli sentono l’urgenza di accompagnarli in questo percorso. Nel cinquantenario dell’Incontro nazionale abbiamo perciò deciso di tornare al nostro tema fondativo e affrontare la questione del Lavoro 4.0. Il nostro obiettivo, come sempre, non è soltanto approfondire a livello culturale un tema, ma informarci e formarci per promuovere un’azione sociale e politica vicina ai cittadini e a servizio della comunità”.

Nella transizione le Acli vogliono mantenere fermi due “pilastri”: “La dignità della persona, su cui fondare una nuova civiltà dei diritti, e la promozione di un lavoro buono e giusto, in un sistema economico ispirato all’ecologia integrale”. Tra gli altri, interverranno all’Incontro Paolo Gentiloni, Annamaria Furlan, Roberto Rossini, Alessandro Rosina, Cesare Moreno, Leonardo Becchetti, Carlo Borgomeo. Info: www.acli.it