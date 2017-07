Informazione: Greenaccord, lunedì sera a Roma appuntamento al “Quadraro Summer Festival 2017” con il giornalista Roberto Amen

Nell’ambito del “Quadraro Summer Festival 2017”, in svolgimento fino al 6 agosto nel Parco XVII Aprile 1944 di Roma, si svolgerà nella serata di lunedì 17 luglio, a partire dalle 21, la presentazione del libro “In onda. Visioni e storie di ordinaria tv” (Egea edizioni) di Roberto Amen, giornalista Rai. L’iniziativa, curata dall’associazione Greenaccord onlus, sarà dedicata – si legge in una nota – “alla scoperta del giornalismo televisivo e del dietro le quinte dell’informazione” e offrirà l’occasione per un “dibattito sull’informazione televisiva e sul servizio pubblico svolto dalla Rai”. Con l’autore, infatti, interverrà il giornalista Roberto Mastroianni di Rainews24. Quello in programma per lunedì sera è il terzo appuntamento tra quelli promossi dal Greenaccord al “Quadraro Summer Festival” per “contribuire a diffondere la cultura della cura del territorio e la ricerca della bellezza”. Il 24 luglio, poi, si terrà la serata di rivisitazione storica del territorio e del rastrellamento del Quadraro, con a seguire lo spettacolo di cabaret “App&Down” del duo “Poi ve lo dico”, mentre il 26 luglio sarà la volta di testimonianze e storie di persone che hanno scelto di restare ad Amatrice e ricominciare dopo il terremoto. L’ultimo evento, in calendario per il 30 luglio, sarà dedicato alle migrazioni con la presentazione del libro “Padre Mosè” di Giuseppe Carrisi e Moises Zerai con, a seguire, lo spettacolo teatrale “Senza terra”, scritto e diretto da Giuseppe Carrisi.